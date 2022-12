Engelchen lüften in Bad Wörishofen das Nikolaus-Geheimnis

Riesenandrang beim Nikolaus-Einzug in Bad Wörishofen. Der Bürgermeister freut sich, dass „die Bude voll ist“, der Nikolaus sorgt für eine Überraschung.

„Der Nikolaus kommt!“, ruft die dreijährige Greta aufgeregt, als dieser die Treppen des Kurhauses emporsteigt, um sich mit seinen 16 Engelchen auf den Weg zu den vielen wartenden Kindern auf dem Weihnachtsmarkt zu machen. Im Gepäck hat er eine Überraschung, die es in Wörishofen noch nie gab.

Die Schar der Engelchen sah herzallerliebst aus und berührte schon vor Beginn des Nikolauszuges die Herzen der Menschen. Der 16 Monate alte Mats blickte mit Sternchenstirnband aus seinem bequem gepolsterten Bollerwagen, wollte, als es losgehen sollte, dann aber doch lieber zurück auf den Arm seiner Mama. „Ist es nicht schön?“, sagte der Nikolaus. „Alle freuen sich und die Kinderaugen leuchten“.

47 Bilder Andrang beim Nikolaus-Einzug in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Und dann war es soweit. Mitglieder der Wörishofer Feuerwehr entzündete ihre Fackeln und machten sich mit dem Nikolaus auf den Weg. Begleitet von weihnachtlichen Klängen der Jugendkapelle der Sing- und Musikschule, zog der Nikolaus mit seinen Engelchen feierlich vom Luitpold-Leusser-Platz vors Kurtheater. Ein besonderer Moment, der nicht nur Kinderaugen strahlen ließ. „Das erinnert mich an den Nikolaus in meiner Kindheit“, sagte ein älterer Zuschauer gerührt.

Dicht gedrängt standen Kinder und Erwachsene erwartungsvoll vor der Bühne, als der Scheinwerfer vom Balkon des Kurhauses auf den wichtigsten Mann des Abends gerichtet wurde. „So viele Leute hier, das habe ich nicht erwartet“, freute sich auch der Nikolaus.

Der Nikolaus komme nicht etwa vom Nordpol, wie zuvor ein Engelchen vermutet hatte „Der Nikolaus kommt direkt aus Euren Herzen“, sagte er den Kindern.

Hans Kania verteilte als einer der Paten der Nikolaus-Aktion Hefe-Klausen und Äpfel an die Kinder. Foto: Kathrin Elsner

In seinem Buch stand auch ein Lob für die Stadt Bad Wörishofen, die so viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe. Auch unter den Engelchen war an diesem Abend ein ukrainisches Kind – gelebte Integration. Die folgenden Worte über die vergangenen und aktuellen schwierigen Zeiten wurden von den Eltern der wartenden Kinder nicht so ganz verstanden. „Das ist doch nicht kindgerecht“, sagte eine Mutter, deren Kleinkinder wie viele andere mit jeder Minute unruhiger wurden. Zwei kleine Jungs beschlossen irgendwann „komm wir gehen basteln“ und die fünfjährige Ann-Sophie fragte ungeduldig: „Wo ist den jetzt der Sack?“

Patinnen und Paten sorgten dafür, dass es wieder einen Nikolaus-Einzug in Bad Wörishofen geben kann

Ein bisschen Geduld war noch gefragt – doch das lohnte sich. Denn es gab eine Premiere bei dieser Traditionsveranstaltung. Der Nikolaus stellte sich ans Keyboard und sang ein Lied. „Das finde ich toll, das ist mal etwas ganz anderes“, sagte eine Mutter begeistert.

Als die großen Kisten mit den 400 Hefe-Klausen auf die Tische vor der Bühne gestellt wurden, waren die Kinder glücklich. Trotz Personalmangels hatte es die Bäckerei Kaiser geschafft, genügend Klausen für die Kinder zu backen. Dazu gab es einen jeweils einen Apfel. Das Helferteam rund um Barbara Knoll, der Leiterin des Mehrgenerationenhauses, verschenkte die Gaben gemeinsam mit Hans Kania, der genau wie Marieluise Vorwerk und Marlies Steinel den Nikolauseinzug als Pate mitfinanzierte. „Es ist eine schöne Tradition, die wir aufrecht erhalten wollen“, sagte Knoll und Kania betonte „nach zwei Jahren endlich mal wieder strahlende Kinderaugen, da geht einem das Herz auf.“

Auch Bürgermeister Stefan Welzel fand die große Nikolaus-Aktion „richtig schön“ und freute sich an diesem Abend besonders, „dass die Bude voll ist“. Und das war sie.

Was im Advent in Bad Wörishofen geboten ist 1 / 7 Zurück Vorwärts Bad Wörishofer Krippenweg von Samstag, 26. November, bis Freitag, 6. Januar; Führungen immer freitags im Dezember um 16 Uhr, Treffpunkt ist der Steinbrunnen am Kurhaus. Zu sehen sind rund 80 Krippen, in den Schaufenstern der Geschäfte sowie in zahlreichen öffentlichen Gebäuden. Im Kurhaus gibt es einen Flyer mit allen Krippen.

Weihnachtsgewinnspiel der Stadt Bad Wörishofen von Samstag, 26. November, bis zum 21. Dezember. Teilnahmecoupons gibt es im Kurhaus und beim Weihnachtsmarkt.

Kostenloses Kindertheater „Aschenputtel“ am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr im Kursaal Bad Wörishofen. Die notwendigen Gratis-Karten gibt es aber schon ab Samstag, 26. November, im Kurhaus.

Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt ab Samstag, 3. Dezember, vor und im Kurhaus. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt an den Samstagen und Sonntagen 3. und 4. Dezember, 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember, immer von 13 bis 20 Uhr. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember um 17.45 Uhr von Bürgermeister Stefan Welzel und Bad Wörishofens neuem Christkind Vivien Dean. Es gibt ein Zwergerlbergwerk und Kutschfahrten mit Werner Niklas.

Nikolauseinzug am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon vor dem Kurtheater. Der Nikolaus wird dabei von vielen Engeln auf seinem Weg begleitet und hat für alle Kinder eine Überraschung dabei.

Romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche Bad Wörishofen am Donnerstag, 22. Dezember, ab 17 Uhr, Startpunkt: Parkplatz nahe Café Schwermer. Von dort aus führt ein mit Fackeln gesäumter Weg zur Waldlichtung.

Lichterglanz im Kurhaus: 2000 Weihnachtskugeln, 1100 Lichter und 1200 Strohsterne verwandeln das Kurhaus in ein Weihnachtshaus. Der prachtvoll geschmückte große Christbaum ist dort ab dem 9. Dezember zu sehen.

„Diese gesunde Mischung aus vielen Kindern, jungen und älteren Leuten heute tut richtig gut“, bemerkte eine Besucherin begeistert. Eine Helferin des Mehrgenerationenhauses war fasziniert, dass man doch immer wieder Kind sei, „wenn der Nikolaus kommt, da bekomme ich Gänsehaut“. Die Engelchen schließlich, die während des ganzen Auftritts brav auf der Bühne standen, lüfteten das für sie spannendste Geheimnis des Nikolauses: „Er hat gar nicht aus dem goldenen Buch vorgelesen, sondern vom iPad“, erzählten sie aufgeregt, bevor sie mit dem Nikolaus weiterzogen, um die Klosterschwestern zu überraschen.