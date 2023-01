Bad Wörishofen

vor 51 Min.

Englisch mit Hund: Ein tierisch gutes Projekt aus Bad Wörishofen

Lernen, Lachen, Spielen und zwischendurch die kinderliebe Hündin Kaya streicheln – so macht Englischlernen mit Hemma Smilie (links) Spaß.

Plus Die „Offene Ganztagsschule“ an der Wirtschaftsschule in Bad Wörishofen hat einen Englischlehrer auf vier Pfoten.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Zu Beginn des Englisch-Konversationskurses werden keine Schulunterlagen ausgeteilt, sondern Leckerlis. Hündin Kaya wird von der Leine gelassen und stellt sich erwartungsvoll vor die Schultische. Doch sie versteht nur Englisch. Die Schülerinnen lachen und fangen unbefangen an, mit ihr in der Fremdsprache zu sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

