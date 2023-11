Enkeltrick: Betrüger erbeuten in Bad Wörishofen hohe Summe

Eine ältere Frau aus Bad Wörishofen reagiert gutgläubig auf eine SMS. Das wird ihr zum Verhängnis.

Eine ältere Frau aus Bad Wörishofen wurde Opfer von Enkeltrick-Betrügern.

Wie die Polizei mitteilt, habe die Frau bereits am 7. November eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer erhalten. „Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken?“, stand da zu lesen. Da die Bad Wörishoferin glaubte, ihre Tochter sei Verfasserin der Nachricht, folgte sie den Anweisungen des unbekannten Täters und überwies in der Folge einen mittleren vierstelligen Betrag ins Ausland.

Das rät die Polizei, falls verdächtige Nachrichten auf dem eigenen Handy eingehen

Die Polizei rät, bei ähnlichen Nachrichten per SMS oder WhatsApp, insbesondere von vermeintlichen Verwandten, misstrauisch zu bleiben, bei der alten Nummer Ihrer Bekannten nachzufragen und in keinem Fall vorschnell Geld zu überweisen. Bei Zweifeln an der Echtheit der Nachricht soll man sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden. (mz)

