Enorme Einnahmen für Bad Wörishofen - doch das Geld reicht trotzdem nicht

In Bad Wörishofen stehen teure Baumaßnahmen an.

Plus Die CSU gibt Einblick in die Finanzsituation von Bad Wörishofen. 20 Millionen Euro müssten alleine in den nächsten drei Jahren in Straßen und Brücken investiert werden.

Von Karin Donath

Die Abwassergebühren und die Entwicklung Bad Wörishofens im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt waren zentrale Themen bei einer Veranstaltung des CSU-Ortsverbandes am Dienstagabend. Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid sprach von einem Investitionsstau - aber auch von enormen Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Ein klares Bekenntnis für Kur und Tourismus und das Erbe Kneipps sprach die stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende und Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid aus. Man stehe allerdings vor einem gewaltigen Investitionsstau, den es nach und nach abzuarbeiten gelte. Trotzdem blicke sie angesichts der aktuellen Zahlen positiv in die Zukunft. Zwar werde der Haushalt erst Ende April verabschiedet, aber in einer ersten Klausursitzung sei das Grundgerüst des Haushalts vorgestellt worden, der Ergebnishaushalt habe sie positiv überrascht. Man könne dieses Jahr auf der Einnahmenseite mit etwa zwölf Millionen Euro Gewerbesteuer rechnen, der Einkommenssteueranteil belaufe sich nach ersten Schätzungen auf etwa neun Millionen Euro. Dazu kämen Fördermittel vom Staat (Schlüsselzuweisungen), die nochmals etwa eine Million Euro bringen werden.

