Bad Wörishofen

vor 41 Min.

Ente gut, alles gut! So waren Entenrennen und Kunsthandwerkermarkt in Wörishofen

Plus Entenrennen und Kunsthandwerkermarkt stellten bei Sonnenschein alle früheren Veranstaltungen hinsichtlich der Besucherzahlen buchstäblich in den Schatten.

Von Franz Issing Artikel anhören Shape

Bad Wörishofen. Was haben Chicago und Bad Wörishofen gemeinsam? In beiden Städten findet alljährlich im Spätsommer ein spannendes Entenrennen statt. Einziger Unterschied bei diesem Spektakel: In den USA gehen beim „Chicago-Ducky-Derby“ etwa 93.000 gelbe Plastiktiere an den Start, in Wörishofen dagegen schwimmen "nur" 3000 Entchen im Wörthbach um die Wette.

93 Bilder So schön war es beim Entenrennen und Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen Foto: Franz Issing

Doch die Kneippstadt braucht sich dennoch nicht zu verstecken. Das Rennen der Rotarier in den Fluten des Wörthbaches ist ebenfalls rekordverdächtig. Kämpfen in Wörishofen doch pro Einwohner 23 mal mehr Quietschtierchen als in Chicago für ihre Paten um den Sieg.

