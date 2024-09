Wenn der Wörthbach zur riesigen Badewanne wird und sich gelb färbt, ist wieder Entenrennen in der Stadt. „An die Enten, fertig los“ hieß es einmal mehr beim schon traditionellen Großereignis des Rotary Clubs Bad Wörishofen. 2600 gelbe Quietscheenten stachen spektakulär in See.

Franz Issing