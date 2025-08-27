Der Rotary Club lässt wieder die Enten los

Parallel zum Kunsthandwerkermarkt, der am 6. und 7. September bereits zum 57. Mal in Bad Wörishofen stattfindet, veranstaltet der Rotary Club Bad Wörishofen das populäre „Entenrennen“ entlang des Wörthbachs und die Einzelhändler der Kneippstadt locken mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt ist frei

Der Kunsthandwerkermarkt ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Aussteller bieten asschließlich handgefertigte Waren an. Der Eintritt zum Markt, der im Kurhaus, im Bonifaz-Reile-Weg, auf dem Denkmalplatz und in der Kneippstraße stattfindet, ist frei.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 7. September, haben die teilnehmenden Einzelhändler zudem von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag um 15 Uhr findet zudem das beliebte Entenrennen des Rotary Clubs Bad Wörishofen statt. Über 3000 kleine gelbe Entchen schwimmen um den Sieg. Los geht‘s um 15 Uhr im Wörthbach beim Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“. Die Ziellinie wird gegen 16 Uhr vor dem Kurhaus überquert. Die Preisverleihung beginnt gegen 16.15 Uhr. Wer einen der Preise im Gesamtwert von über 7000 Euro gewinnen möchte, kann bis zum 5. September an folgenden Vorverkaufsstellen eine Rennlizenz erwerben: Zahnarztpraxis Kienle, Augenarztpraxis Kottler, Aurelia Naturprodukte, Landmarkt Stockheim, Modegeschäft Mein Lieblingsplatz, Spielwaren Schnegg und Barth Wohnkultur. Auch am Renntag kann man noch Rennlizenzen kaufen.

Der Erlös des Entenrennens in Bad Wörishofen kommt Grundschulkindern zugute

Der Erlös der Benefizaktion geht an das Lesepatenprojekt der Freiwilligenagentur „Schaffenslust“ zur Förderung der Lesekompetenz von Grundschulkindern sowie an soziale Einrichtungen. (mz)