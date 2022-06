Schwabens bester Schülerlotse kommt aus Frankenhofen

Plus Lukas Trautwein von der Mittelschule Germaringen erreichte den ersten Platz beim Bezirksentscheid.

Die besten Schülerlotsen Schwabens sind Lukas Trautwein aus Frankenhofen (15 Jahre) und Hannes Bader aus Pforzen (15) von der Mittelschule Germaringen. Den dritten Platz teilten sich Tobias Maichen und Benedikt Kraft von der Staatlichen Realschule Memmingen.