Erboster Ladendieb wirft Fensterscheibe ein

Der junge Mann hatte bereits Hausverbot in dem Wörishofer Geschäft und wird jetzt wegen verschiedener Vorfälle angezeigt.

Ein 23-Jähriger, der vor einigen Tagen einen Ladendiebstahl begangen und deshalb im Laden Hausverbot hatte, kam am Montag zurück zu dem Feinkostgeschäft, wurde jedoch am Betreten gehindert. Darüber war der junge Mann laut Polizei so erbost, dass er mit einem faustgroßen Stein die Scheibe eines Ladenfensters einwarf. Durch herumfliegende Glassplitter wurde eine Kassiererin leicht an der Schulter verletzt. Den Täter erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Ladendiebstahls. (mz)