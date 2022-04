Bad Wörishofen

Erinnerung an die Beinahe-Katastrophe von Schlingen

Kriegsende in Bad Wörishofen in den letzten Apriltagen des Jahres 1945. Das Foto zeigt amerikanische Soldaten beim Marsch durch die Kneippstadt.

Plus Der Krieg in der Ukraine weckt bei Älteren Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Offenbar entging Schlingen im April 1945 nur knapp einem schlimmen Schicksal.

Von Helmut Bader

Mit dem Krieg in der Ukraine sind bei vielen älteren Menschen die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg präsenter geworden. In Bad Wörishofen und auch in den Stadtteilen endete der Zweite Weltkrieg am 27. April 1945 mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen, also einige Tage vor der Kapitulation Nazi-Deutschlands. In Schlingen hat Johann Kaufmann einen Bericht in seinem Besitz, der zeigt, dass offenbar nicht viel gefehlt hätte und das ganze Dorf wäre zum Kriegsende noch in Schutt und Asche gelegt worden.

