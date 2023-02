Erste Antworten nach der Razzia in Bad Wörishofen

Plus Spezialkräfte der Polizei hatten eine Gaststätte in Bad Wörishofen gestürmt. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels.

Mit einem großen Aufgebot und mit Spezialkräften ging die Polizei in Bad Wörishofen zu Werke. Ziel der Razzia war eine Gaststätte, in der die Polizei illegale Pokerrunden vermutete. Einige Tage nach dem Einsatz sind ein paar Fragen geklärt.