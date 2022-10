Erstmals 6000 Euro aus Bad Wörishofen für besonders kreative Kneippfans

Die ersten Preisträgerinnen und Preisträger des „Vergelt’s Gott“-Awards stehen fest. Die Stifter haben zudem noch eine andere gute Nachricht.

Dass Hans Kania und Marie-Luise Vorwerk auf vielfache Weise große Gönner der Kneippstadt sind, ist bekannt. Dieses Jahr jedoch stifteten sie einen Preis, der sich sowohl auf Sebastian Kneipp, als auch auf das Kneippland Unterallgäu bezieht. Für den „Vergelt´s-Gott-Award“ konnten Kinder, Jugendliche und Vereine Projekte einreichen, die sich mit der Beziehung zu Sebastian Kneipp beschäftigen. Ausgelobt war der Preis zunächst mit 5000 Euro der Spender, die sogar noch auf 6000 Euro aufgestockt wurden. Nun stehen die ersten Preisträger fest.

In festlichem Rahmen wurden die Sieger im Guggerhaus von Bad Wörishofen ausgezeichnet. Wie Pfarrer Sebastian Kneipp immer wieder seine Liebe zu den Kindern zum Ausdruck brachte, liegt auch den Spendern der Nachwuchs besonders am Herzen. Deshalb sollte der Preis ein Vergelt´s Gott sowohl für die jungen Teilnehmer, als auch ein Dank an Sebastian Kneipp sein.

Bürgermeister Welzel lobt die "tolle Idee" der Stifter des Awards

Bei der Feier hob Bürgermeister Stefan Welzel die „tolle Idee“ der Spender hervor und betonte die traditionelle Verbindung von Kneipp zu den Kindern. Für Landrat Alex Eder überbrachte sein Stellvertreter Daniel Pflügl die Grüße und bewunderte die Kreativität, die die Preisträger an den Tag gelegt hätten. Mit eingebracht hatte sich in die Aktion auch der Kneippbund, weshalb Thomas Hilzensauer noch einmal über die Entstehung, die Entwicklung und das jetzige Ende der Lieblingsstiftung von Pfarrer Kneipp, das Kinderasyl, referierte. Er selbst war einst dort pädagogischer Leiter und bezeichnete den Award als wichtige, landkreisweite Bereicherung für die Kneipp-Idee. Dies unterstrich auch Thurid Leinich, ebenfalls vom Kneippbund, die zu der Aktion ein eigenes Büchlein für Kinder mit dem Titel „Luna und Basti auf Sebastian Kneipps Spuren“ beisteuerte.

Musikalisch ausgezeichnete Beiträge zur Feier lieferten drei Schülerinnen der hiesigen Musikschule. Elisabeth Sedlmayr mit der Blockflöte, Ramona Steiner am Saxophon und Chiara Schmid mit der Klarinette begeisterten die Zuhörer, zu denen auch die beiden Bürgermeister aus Markt Rettenbach und Bedernau aus den Gewinnergemeinden gehörten.

Jürgen Tempel aus Bedernau hatte besonders viel Grund zur Freude

So freute sich besonders Jürgen Tempel aus Bedernau, denn sein Kindergarten erhielt für den 1. Preis 3000 Euro. Die Kinder hatten mit ihren Erzieherinnen für das Projekt in jeder Woche einen Kneipptag eingebaut und die fünf Säulen anschaulich gelebt. Dass es oft nicht leicht ist, die fünfte Säule, oft als Ordnungs- oder Balancesäule bezeichnet, den Kindern zu erklären, dafür hatte ein Kind eine einfache Erläuterung. „Das ist die Freude-Säule“, nannte er sie sehr anschaulich.

Auf den 2. Platz kam die katholische Kita „Hand in Hand“ aus Markt Rettenbach. Sie hatte einen Arbeitskreis gebildet und eine komplette Projektwoche über die Lehre Kneipps auf die Beine gestellt.

Drei weitere Anerkennungspreise zu je 500 Euro gingen zunächst an das Juze in Kirchheim, das mit einem umfassenden Kneipp-Projekt die Jugendlichen für die Idee Kneipps begeisterte. Ebenfalls angesprochen von der Award-Idee fühlte sich die komplette Gemeinde Bad Grönenbach mit ihrem ja ohnehin schon besonderen Bezug zu Kneipp. Hier wurden so genannte „Botschafter“ ins Leben gerufen, die die Kneipp-Idee hinaustragen sollen, nicht zuletzt auch in das dortige Hospiz. Ebenfalls 500 Euro erhielt der Kindergarten in Ettringen. Er hatte sein Musical-Projekt „Das Herz eines Adlers“ als Beitrag eingereicht und überzeugte damit die Jury.

Da bei der Feier am Abend Kinder nicht anwesend sein konnten, werden Vertreter der Jury die Sieger-Einrichtungen noch eigens persönlich besuchen. Am Ende gab es überall strahlende Gesichter, nicht zuletzt auch bei den Gönnern Hans Kania und Marie-Luise Vorwerk, für die „strahlende Kinderaugen“ stets die beste Belohnung für ihren Einsatz sind. Sie betonten, dass der Vergelt´s-Gott-Award im Zwei-Jahres-Rhythmus auch künftig vergeben werden soll.