"Geht um nächste Generation": Landwirt aus Bad Wörishofen redet Klartext

Plus Landwirt Rainer Mayer aus Bad Wörishofen führt mit viel Herzblut seinen Familienbetrieb mit 80 Milchkühen und Direktvermarktung. Doch er macht sich Sorgen.

Bei den Bauernprotesten ging es vornehmlich um die Abschaffung der Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Was würde das für Sie konkret bedeuten?



Rainer Mayer: Für einen Familienbetrieb wie unseren bedeutet das um die 3000 Euro weniger im Jahr. Den Agrardiesel sehe ich nicht anders als den Strom in der Wirtschaft, da bekommen die Großkunden auch andere Preise. Die Vergünstigung sollte ein Ausgleich sein, um gegenüber anderen Ländern wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein vernünftiger Milchpreis hilft uns jedoch mehr als vergünstigter Agrardiesel, wenn dieser sich auf dem aktuellen Niveau einpendeln würde, wäre das toll.

Warum sind die hohen Subventionen der Landwirtschaft überhaupt notwendig?



Mayer: Die Subventionen sind dazu da, dass der Bürger billiges Essen hat, das muss jedem klar sein. Wir sind durch die Discounter extrem verwöhnt, auch wenn der Lebensmittelpreis etwas steigt, haben wir im Vergleich zu anderen Ländern immer noch ein günstiges Preisniveau. Wenn es keine Subventionen gäbe, müsste der Bürger mehr für Lebensmittel bezahlen. Mir wäre es wesentlich lieber, wenn wir statt der Subventionen die Lebensmittel teurer machen würden, dann müssten wir diese Diskussionen nicht mehr führen.