Es ging um Liebe: Darum hat Bad Wörishofen ein Zillertal

Plus Das Zillertal ist weltbekannt - doch wer nicht aufpasst, landet in Bad Wörishofen. Dort gibt es weder Ziller noch Tal, dafür eine rührende Geschichte.

Von Helmut Bader

Es fließt dort weder eine Ziller, noch ist ein besonderes Tal zu sehen, sieht man einmal vom Studtweidbach ab, der in der Nähe vorbei fließt. Dennoch gibt es in idyllischer Lage im Norden der Stadt seit langer Zeit das Zillertal. Was verbindet die Stadtteil von Bad Wörishofen mit dem weltbekannten Tal in Österreich? Eine Spurensuche.

Im Zillertal von Bad Wörishofen steht das traditionsreiche „Café Zillertal“, das inzwischen unter der Familie Boyer auch eine beliebte Gaststätte geworden ist. Ein guter Startpunkt für die Spurensuche. Von 1919 bis 2001 war das Haus in Händen der Familien Kraus/Kitzinger, ehe es die Familie Boyer kaufte und ein Jahr später neu eröffnete. Ihrer Erinnerung nach könnte sogar schon zu Pfarrer Kneipps Zeiten an der Stelle ein Objekt gestanden haben.

