Bad Wörishofen

vor 2 Min.

Esel in besonderer Mission: In Bad Wörishofen legen sie sich ins Zeug

In Bad Wörishofen sind Esel in Biotopen im Einsatz. Sie übernehmen eine wichtige Aufgabe.

Plus In Bad Wörishofen übernehmen Esel in der Nähe der Reitanlage und am Bahngleis eine besondere Aufgabe. Dabei trotzen sie jedem Wetter.

Von Karin Donath Artikel anhören Shape

Aufmerksamen Autofahrern und Spaziergängern sind die freundlichen Esel sicher schon aufgefallen, die nahe der Staatsstraße am nördlichen Ortsausgang vom Bad Wörishofen gemütlich grasen. Allerdings stehen die Tiere dort nicht etwa zum Zeitvertreib. Sie erledigen eine wichtige Aufgabe.

Die Esel von Bad Wörishofen sind Wahl-Kneippstädter. Ihr eigentliches Zuhause ist der Eselhof Allinger in Eschers bei Untrasried. Von dort werden sie im Umkreis von etwa 50 Kilometern zur Landschaftspflege eingesetzt. „Aktuell werden von unseren Eseln etwa 26 Hektar beweidet“, erklärt Tobias Allinger, der regelmäßig nach seinen Eseln schaut. Auftraggeber sind Bundes- und Landesbehörden sowie Privatpersonen. „Wir kümmern uns um den Zaun, die Wasserversorgung und einen Unterstand, wenn auf der Fläche keine natürlichen Schattenspender vorhanden sind.“ Wenn die Wiesen abgeweidet sind, werden die Esel umgestellt, was eine exakte und individuelle Planung verlangt – abhängig von der Größe der Wiese, der Graslänge und der Anzahl der Esel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen