Essen angebrannt: Feuerwehreinsatz in Wörishofer Seniorenwohnanlage

Eine 95-jährige Frau vergisst ihr Essen auf dem Herd. Dann rückt Bad Wörishofens Feuerwehr an.

Angebranntes Essen hat in Bad Wörishofen am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte eine 95-jährige Bewohnerin einer Anlage für betreutes Wohnen ihr Essen zubereitet und danach den Topf auf dem Herd vergessen. Das Essen brannte an, die Brandmeldeanlage löste aus.

Die Bewohnerin wurde durch das Pflegepersonal aus dem Zimmer gebracht. Die Feuerwehr lüftete das Zimmer ordentlich durch. Die 95-Jährige kam mit dem Schrecken davon, auch Schäden seien nicht entstanden, teilt die Polizei mit. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bad Wörishofen, der Rettungsdienst und die Polizei. (mz)

