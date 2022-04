Bad Wörishofen

13:35 Uhr

Essen auf dem Herd vergessen: Feuerwehreinsatz in Bad Wörishofen

In der Oststraße kam es zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein Brandmelder Alarm ausgelöst hatte.

Eine Nachbarin hörte den Brandmelder in einer Wohnung in Bad Wörishofen und verhinderte so Schlimmeres.