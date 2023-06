Bad Wörishofen

Europas Wildfleisch-Marktführer stellt die Weichen für die Zukunft

Plus Die Josef Maier GmbH aus Bad Wörishofen besteht seit 50 Jahren. Nun ziehen weitere Unternehmensteile des Wildfleisch-Spezialisten nach Landsberg um.

Von Markus Heinrich

Ein leidenschaftlicher Metzger hat in Bad Wörishofen einst den Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das heute Europas führender Spezialist für Wildfleisch ist - und seinen Namen trägt: Josef Maier. 50 Jahre ist das nun her, ein Jubiläum, das nicht nur mit einem großen Fest am Freitag gefeiert wird. Bei Josef Maier steht das Jubiläumsjahr unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“. Mit inzwischen über 300 Beschäftigten sei das Unternehmen in den vergangenen Jahren stark gewachsen und "möchte diesen Expansionskurs auch weiterhin fortsetzen", teilt das Unternehmen durch Christina Maier-Rösch mit. Der Fokus liegt dabei auf Landsberg am Lech.

Christina Maier-Rösch ist die Tochter des geschäftsführenden Gesellschafters Thomas Maier und Enkelin des Firmengründers Josef Maier. Aktuell arbeitet Maier-Rösch noch als Assistentin der Geschäftsführung. Es geht aber um die "Umsetzung der Nachfolge im Haus", wie es in der Mitarbeiterzeitschrift heißt, die ebenfalls ganz dem Jubiläum gewidmet ist. Darin zu finden sind Fotos aus den Anfangstagen, als der heutige Konzern noch vom damaligen Wohnhaus der Maiers in Bad Wörishofens Innenstadt aus als Kleinbetrieb das Laufen lernte.

