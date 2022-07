Exhibitionist belästigt eine Frau in der Therme Bad Wörishofen

Ein Mann soll in Wörishofen Therme eine Frau sexuell belästigt haben. Gemeinsam mit dem Personal spürt die Frau den 55-Jährigen auf.

Ein Exhibitionist hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz in der Therme Bad Wörishofen ausgelöst. Ein 55-jähriger Mann soll sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und dabei den Blickkontakt zu einer Frau gesucht haben, teilt die Polizei mit.

Der Mann suchte danach das Weite. Doch die Frau spürte den Verdächtigen gemeinsam mit Personal der Therme auf. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren aufgrund exhibitionistischer Handlungen, teilt die Polizei mit. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)

