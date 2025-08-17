Exhibitionist belästigt Frau in der Bad Wörishofer Therme

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Freitagabend als Exhibitionist in der Bad Wörishofer Therme aufgefallen. Laut Polizei soll er in der Umkleide des Saunabereichs vor einer Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die PI Bad Wörishofen ist unter der Telefonnummer 08247/96800 zu erreichen. (mz)

