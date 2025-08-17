Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Bad Wörishofen: Exhibitionist belästigt Frau in der Bad Wörishofer Therme

Bad Wörishofen

Exhibitionist belästigt Frau in der Bad Wörishofer Therme

Ein junger Mann hat sich in der Saunaumkleide unsittlich gezeigt. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Im Saunabereich der Bad Wörishofer Therme ist es zu einem unsittlichen Vorfall gekommen.
    Im Saunabereich der Bad Wörishofer Therme ist es zu einem unsittlichen Vorfall gekommen. Foto: Michael Königshofer/KLAFS, moodley brand identity/obs (Symbolbild)

    Ein 25 Jahre alter Mann ist am Freitagabend als Exhibitionist in der Bad Wörishofer Therme aufgefallen. Laut Polizei soll er in der Umkleide des Saunabereichs vor einer Frau an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die PI Bad Wörishofen ist unter der Telefonnummer 08247/96800 zu erreichen. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden