Facebook-Zoff wegen höheren Kita-Gebühren in Bad Wörishofen

Ein Post von Franz-Josef Pschierer löst eine scharfe Debatte mit Landtagsbewerbern und anderen politisch Aktiven aus. Es geht um Wörishofens Kita-Pläne.

Die Pläne für höhere Kita-Gebühren in Bad Wörishofen haben zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Franz-Josef Pschierer, Kämmerer Tim Hentrich, Bernhard Pohl, Paul Gruschka und Mike Hammermayer bei Facebook geführt.

„Familienunfreundlich“ und wohl „ein Scherz“ seien die Wörishofer Pläne, so Pschierer. Hentrich konterte scharf: „Im Gegensatz zu Franz Josef Pschierer rennt in Bad Wörishofen niemand davon, wenn es politisch Gegenwind gibt. Man geht in die politische Diskussion und setzt sich mit Problemen auseinander. Wegrennen und dann pöbeln, genau mein Humor.“

Pschierer keilte zurück: „Im Moment rennen wohl eher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dem Bad Wörishofer Bürgermeister davon.“ Pohl mahnte, der 100-Euro-Zuschuss vom Freistaat zu den Kita-Gebühren sei „kein Signal an die Kommunen, den Eltern das Geld durch Gebührenerhöhungen wieder wegzunehmen“. Mike Hammermayer empfahl, stattdessen die Gewerbesteuer wieder zu erhöhen. Gruschka lobte Pschierer für eine „gute Kritik“.

