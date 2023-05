Fahrer eines Liegefahrrads stürzt beim Bergabfahren

Ein 83-jähriger Fahrer eines Liegefahrrads ist am Samstag in Bad Wörishofen gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen.

Am frühen Samstagnachmittag ist ein 83 Jahre alter Fahrer eines Liegefahrrads in der Feldstraße in Bad Wörishofen gestürzt. Laut Polizei war er beim Bergabfahren von den Pedalen gerutscht und hatte sich im Vorderrad verfangen: Er fiel mit dem Oberkörper auf den Rahmen seines Liegerads und zog sich einen Rippenbruch sowie Schürfwunden an den Händen zu.

Aufmerksame Zeugen kamen sofort hinzu und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (mz)