Fahrgäste betrügen Taxifahrer, lassen in Bad Wörishofen aber eine heiße Spur zurück

Vier junge Männer wollten sich 150 Euro Fahrtkosten für ihr Taxi sparen und ergriffen die Flucht. Doch die Polizei hat leichtes Spiel.

Diese Rechnung ging nicht auf: In der Nacht auf Sonntag ließen sich vier junge Männer mit einem Taxi von Augsburg nach Bad Wörishofen fahren. Dort flüchteten sie, statt zu bezahlen. Doch einer von ihnen hatte nicht mitgedacht.

Anstatt die angefallenen Fahrtkosten in Höhe von knapp 150 Euro zu entrichten, suchten die Fahrgäste "nach der Ankunft ihr Heil in der Flucht", wie es ein Polizeisprecher am Sonntag formulierte. Einer der Verdächtigen habe dabei jedoch seine Geldbörse im Taxi zurückgelassen.

Dokumente in einem vergessenen Geldbeutel führen die Polizei Bad Wörishofen zu einem 17-Jährigen

Die enthaltenen Dokumente führten die Polizei zu einem 17-Jährigen. Die Ermittlungen zu den drei übrigen Tatverdächtigen laufen noch. Den 17-Jährigen erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges (mz)

Lesen Sie dazu auch