Fahrrad-Windkanal und „Spielplatz-Pflicht“ in Bad Wörishofen?

In Bad Wörishofen will sich ein ungewöhnliches Unternehmen ansiedeln. Zudem soll eine neue Regelung der Bauordnung für mehr Familienfreundlichkeit genutzt werden.

„Frischen Wind“ soll laut Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) ein ungewöhnliches Projekt ins Gewerbegebiet bringen: ein Fahrrad-Windkanal. „Bekannt ist das Prinzip aus der Formel 1“, teilt Welzel mit. Der Investor komme auch aus diesem Bereich und habe „eine Marktlücke entdeckt, die europaweit sonst kaum auf dem Schirm ist.“ Die Weichen für das Vorhaben – und weitere Projekte – werden in wenigen Tagen gestellt.

Der Standort Bad Wörishofen überzeugte die Betreiber des Fahrrad-Windkanals

Der Fahrrad-Windkanal soll im Gewerbegebiet im Unteren Hart: von Bad Wörishofen entstehen. Ziel des Projektes sei es, im Radsport die Aerodynamik zu verbessern und so für bessere Ergebnisse zu sorgen.

Auf diese Neuansiedelung freuen sich Bürgermeister Stefan Welzel und Wirtschaftsförderer Tim Hentrich besonders. Man habe in den vergangenen Monaten die notwendigen Gespräche mit dem zukünftigen Betreiber geführt. „Diesen überzeugen am Standort Bad Wörishofen die Lage, die Rahmenbedingungen und der Hebesatz“, teilt die Stadt dazu mit. „Ein solches sportliches Angebot für die Sportstadt Bad Wörishofen passt nicht nur thematisch, sondern belebt auch den Ort als Ganzes“, findet Welzel. Im Bauausschuss wird nun im Rahmen einer Bauvoranfrage dargestellt, wie das Ganze architektonisch aussehen soll.

Heimische Hoteliers investieren in den Gesundheits- und Tourismusstandort Bad Wörishofen

Nachdem Lockerungen in den Corona-Infektionsschutzregeln erfolgen, trifft sich der Ausschuss ab sofort wieder persönlich, nachdem zuletzt Videoschalten in den Kursaal üblich waren. Dafür gibt es für die öffentliche Bauausschusssitzung am Montag, 7. März, eine Neuerung: Die Sitzung findet erstmalig im Kurtheater von Bad Wörishofen statt. Zuhörerinnen und Zuhörer können auf dem Balkon des Theaters teilnehmen. Es gilt, wie im Rathaus, die 3G-Regel. Die Tagesordnung ist durchaus umfangreich.

„Sehr erfreulich ist zunächst einmal, dass heimische Hoteliers in ihr Haus und damit in den Gesundheits- und Tourismusstandort Bad Wörishofen investieren“, teilt Stefan Welzel dazu mit.

Ein Kurhotel an der Irsinger Straße beispielsweise baue einen kompletten Bettentrakt neu, erweitere die Tiefgarage und stärke das Angebot mit einem Gymnastikraum.

„Noch mehr Kinderfreundlichkeit“ kündigt Welzel zudem an. Der Grund: Nach der neuen Bayerischen Bauordnung seien nicht nur Stellplätze, sondern auch Spielplätze bei Neubauvorhaben mit mehr als drei Wohneinheiten nachzuweisen und müssen erforderlichenfalls abgelöst werden. Das bedeutet, dass Zahlungen an die Stadt geleistet werden müssen, wenn die Vorgaben nicht erfüllt werden können. Eine solche Regelung gilt bereits für Parkplätze.

„Diesen Ball greifen wir gerne auf und motivieren die Bauherren von Mehrfamilienhäusern zum Bau von Spielplätzen“, sagt Welzel zu der neuen Regelung in der Bauordnung. „Mit der Schaffung einer entsprechenden Satzung können seitens der Stadt auch Vorgaben zu Größe und Gestaltung der Spielflächen gemacht werden“, schildert Welzel die Möglichkeiten. Sollte ein Spielplatz nicht errichtet werden können, müsse er abgelöst werden. „Das eingenommene Geld kann die Stadt für die Herstellung und Unterhaltung der örtlichen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen verwenden“, erläutert Bernhard Oberstaller von der Bauverwaltung in der Mitteilung der Stadt.

Die öffentliche Sitzung am Montag beginnt um 18.30 Uhr im Kurtheater. Es geht um ein kleineres Bauvorhaben im Tannenbaum, die genannte Hotelerweiterung, den Neubau eines Einfamilienhauses an der Mindelheimer Straße, den Fahrrad-Windkanal an der Ferdinand-Porsche-Straße, ein Bauvorhaben in Kirchdorf, sowie um die Kinderspielplatzsatzung. Zudem will der Ausschuss über geeignete Straßennamen für das neue Wohnquartier auf dem Schwermer-Areal beraten.