Fahrraddiebe waren an Halloween unterwegs

Gleich zweimal schlugen unbekannte Fahrraddiebe zu. Die Polizei ermittelt.

Gleich zweimal schlugen unbekannte Fahrraddiebe zu: In der " Halloween"-Nacht zum Mittwoch wurde in Stockheim in der Bad Wörishofer Straße in der Zeit zwischen 0.30 und 1 Uhr ein hochwertiges Fahrrad der Marke Specialized entwendet. Das Fahrrad war an einem Zaun versperrt worden. Es handelt sich um ein blaues, vollgefedertes, Mountainbike. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, wurde in der Zugspitzstraße in Bad Wörishofen ein schwarzes Fahrrad der Marke Cronus entwendet. Das Fahrrad war vor einem Wohnanwesen abgestellt worden. Zu beiden Diebstählen sucht die Polizei Bad Wörishofen Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)