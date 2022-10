Fair-Trade-Stadt: Doppeljubiläum in Bad Wörishofen

Plus Bad Wörishofen ist seit zehn Jahren offiziell Fair-Trade-Stadt. Doch den Eine-Welt-Freundeskreis gibt es schon viel länger. Ein Blick auf das Erreichte.

Wenn davon gesprochen wird, dass Bad Wörishofen Fair-Trade-Stadt ist, dann scheint es oft so, dass dies im Gedächtnis der Menschen fast schon vergessen worden ist. Erst bei näherem Hinterfragen zeigt es sich, dass dies nicht so ist. Jetzt kann sich Bad Wörishofen bereits seit genau zehn Jahren Fair-Trade-Stadt nennen. Doch es ist nicht das einzige Jubiläum, über das sich alle freuen können, die für fairen Handel eintreten.