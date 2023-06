Fallschirmspringer wird bei Landung verletzt

Auch ein Hubschrauber war beim Rettungseinsatz am Flugplatz im Einsatz.

Einen großen Rettungseinsatz gab es am Sonntagvormittag in Bad Wörishofen am Flugplatz. Nach ersten Auskünften der Polizei soll ein Fallschirmspringer verletzt worden sein. Laut Polizei ist ihm wohl beim Landen ein Fehler unterlaufen und er stürzte aus geringer Höhe ab. Näheres zur Schwere der Verletzungen war zunächst nicht bekannt. (mz)