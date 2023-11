Falscher Polizist täuscht Einbruch in Bad Wörishofen vor

Mit einer Lüge hat ein falscher Polizeibeamter versucht, an die Wertgegenstände eine Frau aus Bad Wörishofen zu kommen.

Ein falscher Polizeibeamter hat in Bad Wörishofen versucht, an die Wertgegenstände einer älteren Frau zu kommen. Die Frau erhielt am Montagabend einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten aus Bad Wörishofen. Dieser behauptete, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. "Bei dieser bekannten Betrugsmasche versucht der Betrüger, sein Opfer in Angst zu versetzen und sie zur Herausgabe von Wertgegenständen zu überreden, welche bei der Polizei verwahrt würden", teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei rät, bei Zweifeln der Identität des Anrufers das Telefonat zu beenden und bei der örtlichen Polizeiinspektion nachzufragen. Im vorliegenden Fall durchschaute die Frau den Betrug und beendete unverzüglich das Gespräch. (mz)

