Bad Wörishofen

18:24 Uhr

Familie aus Bad Wörishofen pflanzt CO₂-Bäume als Klimaretter

Plus Mit schnell wachsenden CO₂-Bäumen gegen den Klimawandel: Bei Familie Guggenberger in Bad Wörishofen funktioniert das schon.

Von Helmut Bader

Dass Bäume enormen Nutzen für das Klima besitzen, ist eigentlich allgemein bekannt. Dass es aber inzwischen vermehrt so genannte CO₂-Bäume auch in Europa gibt, darauf machte die Familie Guggenberger in der Gartenstadt von Bad Wörishofen aufmerksam. Sie besitzt einen solchen "Klimabaum" nun schon im dritten Jahr, weshalb er bereits eine stattliche Größe hat und somit viel CO₂ aufnimmt und dafür Sauerstoff an die Umwelt zurückgibt.

Der Kiri-Baum kommt ursprünglich aus Asien und Sohn Marcus, der für den Garten der Familie viel investiert, entdeckte, dass es solche Bäume überhaupt gibt. Die Baumsorte entwickelt sich extrem schnell, besitzt große Blätter und ab dem dritten Jahr lilafarbene Blüten. Er gilt als der schnellstwachsende Baum in Europa, erreicht bereits im ersten Jahr eine Höhe von 1,50 Metern und besitzt nach zehn bis zwölf Jahren einen Stammdurchmesser von 40 bis 50 Zentimetern.

