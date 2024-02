Faschingsdienstag in Bad Wörishofen: Die Sonne lacht und es regnet Bonbons

Bürgermeister Stefan Welzel rückte am Faschingsdienstag die Schlüssel des Rathauses heraus und in der Kneippstadt übernahmen die Närrinnen und Narren die Macht.

Die Narren in der Kneippstadt und ihre Gäste drehten am Faschingsdienstag noch einmal richtig auf und setzten ein kunterbuntes Spektakel in Szene, über das sogar die Sonne lachen musste. Wie von den beiden Prinzenpaaren der Kneippilonia und den vielen Zuschauern gefordert, rückte der als Hirte kostümierte Bürgermeister Stefan Welzel die Schlüssel des Rathauses ohne große Gegenwehr heraus und überließ den närrischen Regenten für einen Tag die Macht in der Kneippstadt. Viel Lustiges und teils fantasievoll maskiertes Volk verfolgte aus nächster Nähe das lustige Geschehen und jubelte den großen und kleinen Tollitäten und Gardemädels der Kneippilonia, Siedelonia, Gaudilonia, Budelonia sowie den Tänzerinnen des Stamm-Kneipp-Vereins mit ihren Schlachtrufen zu. Mit von der Partie bei der Party vor dem Rathaus waren auch die Wörishofer Wasserteufel.

Ein kleiner Gaudiwurm zog vom Rathaus zum Bad Wörishofer Kurhaus

Während Sebastian Seemüller als Engel Aloisius die Akteure und Zaungäste mit flotten Sprüchen bei Laune hielt, freute sich Bürgermeister Stefan Welzel über den Besuch von vielen hundert Schafen. Nach der närrischen Machtergreifung, bei der es nur Konfetti und Bonbons regnete, zog ein kleiner, aber feiner Gaudiwurm vom Rathaus zum Kehraus im Kurhaus.

57 Bilder So bunt war der Faschingsdienstag in Bad Wörishofen Foto: Franz Issing

Da war zuweilen auch artistisches Straßentheater angesagt und es wurde getanzt, gelacht und geschunkelt, was das Zeug hielt. Danach ging es dann im Kurhaus noch mit dem bunten Treiben munter weiter, schließlich dauert es bis zum nächsten Fasching jetzt ja wieder ein ganzes langes Jahr.