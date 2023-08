Bad Wörishofen

06:15 Uhr

FDP spricht von "Desaster": Sorge um die Lage in Bad Wörishofens Rathaus

Plus Die Landtagswahl naht, doch Amtsleiter gehen. Otto Mayer rät Wörishofens Bürgermeister Welzel zu externer Hilfe. Das sagen Stadtratsmitglieder zur Situation.

Die Personalwechsel im Rathaus auch an entscheidenden Stellen gehen weiter, der Streit zwischen Bürgermeister Stefan Welzel und seinem CSU-Kollegen und Kämmerer Tim Hentrich spitzt sich zu. Die FDP in Bad Wörishofen spricht bereits von "einem Desaster". Derweil rückt die Landtagswahl am 8. Oktober ins Blickfeld, die Bad Wörishofens Verwaltung ja ebenfalls vorbereiten muss.

Im Bad Wörishofer Rathaus herrscht weiterhin ein zügiges Kommen und Gehen. Seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Stefan Welzel haben zahlreiche Beschäftigte dem Rathaus den Rücken gekehrt, aus welchen Gründen auch immer. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Mit den Vorgängen vertraute Personen sprechen allerdings von mehr als 40 Beschäftigten.

