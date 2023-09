Bad Wörishofen

vor 17 Min.

FDP und Freie Wähler sorgen mit großen Wahlplakaten für Unmut

In Bad Wörishofen arbeiten FDP und auch die Freien Wähler mit größeren Plakaten als die Konkurrenz, die sich an die Vorgabe aus dem Ordnungsamt hält. Das Wahlgesetz schätzt laut Bürgermeister die Freiheit der Parteien aber höher ein.

Plus Bei Wahlwerbung in Bad Wörishofen werde mit zweierlei Maß gemessen, beklagt Ludwig Filser von der ÖDP. In Bad Wörishofen sei nur eine bestimmte Größe genehmigt.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Eine ganze Menge Menschen lächelt derzeit wieder mehr oder weniger freudig von Postern an Bäumen und Laternenpfählen. Der Landtagswahlkampf ist in vollem Gange - und Ludwig Filser von der ÖDP beklagt, es werde mit zweierlei Maß gemessen, buchstäblich.

Filser geht es um die Größe der Wahlplakate in Bad Wörishofen. Seine ÖDP habe vom Ordnungsamt in Bad Wörishofen nur eine Genehmigung für die Größe DIN A1 erhalten, berichtete Filser im Stadtrat. Daran halte man sich auch. Allerdings hängen die A1-ÖDP-Plakate mittlerweile den A0-Plakaten von Freien Wählern und der FDP, ein deutlicher Größenunterschied. "Da wird mit zweierlei Maß gemessen", beklagte Filser im Rat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen