Bad Wörishofen

vor 48 Min.

FDP-Chef Martin Hagen in Bad Wörishofen: Wollen „Partei der Freiheit“ bleiben

Mike Hammermayer vom Kreisverband der FDP überreichte dem Landesvorsitzenden Martin Hagen ein symbolträchtiges Geschenk, nämlich ein regionales Bier mit 5,2 Prozent. Die würden für den Wiedereinzug in den Landtag reichen.

Plus Beim Wahlkampfauftritt geht Landeschef Martin Hagen mit bayerischer Energiepolitik ins Gericht. Listenkandidat Pschierer lobt die Zurückhaltung in der Flugblatt-Affäre.

Von Wilhelm Unfried

Der Wahlkampf zu den bayerischen Landtagswahlen biegt auf die Zielgerade ein. Der FDP-Kreisverband Unterallgäu konnte für eine Wahlveranstaltung den bayerischen Landesvorsitzenden und zugleich Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Martin Hagen, gewinnen. Dieser warnte davor, die derzeitigen Umfragewerte der FDP zu gewichtig zu nehmen. Fast die Hälfte der Wähler sei immer noch unentschlossen. Ziel müsse es sein, einmal wieder in den Landtag einzuziehen und weiter in einer Koalition mitzuwirken. Der wirtschaftspolitische Verstand der FDP werde dringend gebraucht. Der bayerischen Staatsregierung warf er schwere Versäumnisse in der Energie- und Wirtschaftspolitik vor.

FDP-Kandidaten sollen „fest in der Arbeitswelt verankert sein“

Hochkarätige Redner konnte die Ortsvorsitzende und Stadträtin Alexandra Wiedemann begrüßen. Neben dem Hauptredner Martin Hagen waren noch der schwäbische Spitzenkandidat, Hausarzt Dominik Spitzer ( Kempten), der Kandidat für den Wahlkreis Kaufbeuren, Christian Toth, sowie der Direktkandidat für den Wahlkreis Memmingen und frühere bayerische Wirtschaftsminister, Franz Josef Pschierer, gekommen. Überhaupt lege die FDP Wert darauf, dass die Politiker fest in der Arbeitswelt verankert seien, so sei der hiesige Kandidat ein erfolgreicher Einzelhändler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

