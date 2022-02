Bad Wörishofen

Fehlende Nachfrage: Impfzentrum Bad Wörishofen reduziert Kapazitäten

Plus Im Impfzentrum Bad Wörishofen sollen die Kapazitäten reduziert werden. Dafür stehen bald 2500 Dosen des neuen Impfstoffs von Novavax zur Verfügung. Mobile Impfteams kommen vorerst nicht mehr in die Gemeinden.

Von Markus Heinrich und Johannes Schlecker

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Menschen vor dem Impfzentrum in Bad Wörishofen Schlange standen. Auch der Impfbus hatte Zulauf. Der Grund waren vor allem die damals neu angebotenen Booster-Impfungen. Doch die Zeit des großen Andrangs ist vorbei. Die Zahl der verabreichten Impfungen nimmt rapide ab, wie jetzt deutlich wird. Kann der neue Impfstoff von Novavax daran etwas ändern? Er soll vor allem jene überzeugen, die mRNA-Impfstoffe skeptisch betrachten. Nun ist klar, wann die ersten Novavax-Dosen in Bad Wörishofen verimpft werden.

