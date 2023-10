Feier in Bad Wörishofen: Das Kurhaus wird 40 Jahre alt

In Bad Wörishofen erinnert man sich mit einem kleinen Fest an die Anfänge des heutigen Kurhauses. Das ist geboten.

"40 Jahre Kurhaus – vom Museum Artis bis zum Haus des Gastes": In Bad Wörishofen feiert man in dieser Woche unter diesem Titel ein kleines Jubiläum.

Am Freitag, 27. Oktober, wird das Kurhaus im Herzen Bad Wörishofens 40 Jahre alt. Damals ging die lang ersehnte Erweiterung des Kurhauses mit ihrem 900 Sitzplätze fassenden Veranstaltungssaal in Betrieb - eine der größten Investitionen in der Geschichte der Stadt Bad Wörishofen.

69 Bilder So haben Sie das Festival der Nationen Bad Wörishofen noch nicht gesehen Foto: Bernd Feil, Karl-Josef Hildenbrand, Markus Heinrich, Marcus Barnstorf

Zu diesem Jubiläum bietet der Kur- und Tourismusbetrieb bei einer Hausführung die Möglichkeit einen „Blick hinter die Kulissen“ zu werfen. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Kursaal, der Eintritt ist frei.

Werner Büchele zeigt teils bislang unveröffentlichte Fotos aus der Geschichte des Kurhauses

Am Abend um 19.30 Uhr lädt Kurdirektorin Cathrin Herd in den Kursaal zu einem Jubiläumsvortrag in Bildern „Vom Museum Artis bis zum Haus des Gastes“. Werner Büchele, der Vorsitzende des Förderkreises des Sebastian-Kneipp-Museums, zeigt dabei über 150 historische, zum großen Teil bislang unveröffentlichte Fotos. Büchele spannt den Bogen von der ersten Kulturstätte, Museum Artis genannt, über das 1906 erbaute Casino und beschreibt die rasante Nachkriegsentwicklung des Ortes, die zum 1954 vollendeten Umbau des Kurhauses führte.

Bereits in den 1960er Jahren wurde der Ruf nach einem großzügigen Neubau laut, den die Kommune schließlich 1983 feierlich einweihte. "Ein mutiges, nahezu zeitloses Projekt, von dem die Einwohner und Gäste der Stadt heute noch profitieren", teilt der Kur- und Tourismusbetrieb dazu mit. Der Vortrag wird vom Kurorchester „Gentle Moods“ musikalisch umrahmt. Karten gibt es an der Abendkasse. (mz)

Lesen Sie dazu auch