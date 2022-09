Feiern wie in Italien auf Deutschlands größtem Südtirol-Fest in Bad Wörishofen

Drei Tage lang wurde das größte Südtirol-Fest Deutschlands gefeiert, mit kulinarischem Hochgenuss und bester Stimmung.

Mit den Worten „Wasser und Wein, so soll’s in der Kneippstadt sein“ eröffnete Bürgermeister Stefan Welzel am Freitagnachmittag das größte Südtirol-Fest Deutschlands. Gefeiert wurde drei Tage lang, mit Livemusik, herzlicher Südtiroler Lebensart und feinen Schmankerln.

Hauptorganisator Luis Hillebrand kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Nach rund dreijähriger Corona-Zwangspause war es endlich wieder soweit. Rund 40 Südtiroler Freunde und Bekannte waren angereist, um das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Stimmung war ausgelassen und herzlich, die Südtiroler Spezialitäten wie Speck, Kaminwurzen, Ziegenkäse und Bauernkrapfen sehr begehrt.

Die Südtiroler duzen die Gäste aus Bad Wörishofen und sorgen für gute Stimmung

Und die Südtiroler selbst waren so authentisch wie immer. „Man wird gleich mal geduzt“, sagte eine prominente Besucherin lachend und fühlte sich sichtlich wohl damit, wie viele andere Gäste auch. Die Südtiroler Bands „Vollgas“ und „Sauguat“ sowie „DJ Thommy M“ sorgten für Partystimmung. Tagsüber tanzten die Kinder auf den Tischen, abends die Erwachsenen.

Wenn die jüngste Südtirolerin auf dem Fest, die zweieinhalbjährige Marie, nicht tanzte, lief sie mit Mama Katja Regensburger im rosafarbenen Dirndl übers Fest oder war mit ihren Eltern am Verkaufsstand für Bergkräuter-Tee zu finden – ein herzerwärmender Anblick.

Jüngster Helfer war der sechsjährige Rafael Wieser, der in fescher Lederhose genauso viele Blicke auf sich zog und sich freute, das erste Mal auf dem Fest in Bad Wörishofen dabei zu sein.

Für jede verkaufte Flasche Wein ging ein Euro an die Ukrainehilfe

Der Wein war ein Hochgenuss, der gleichzeitig Gutes tat. Für jede verkaufte Flasche wird ein Euro an die Ukrainehilfe gespendet. Eine seit Kurzem in Südtirol lebende Ukrainerin war auch mit nach Bad Wörishofen gereist. Oksana Surkova stellte ihre selbstgemalten Bilder aus und war bei den Südtirolern schon voll integriert.

83 Bilder Gutes Essen, guter Wein und gute Stimmung beim Südtirol-Fest in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Zum geselligen Zusammensein bot das Fest viele Gelegenheiten. Ein Festzelt und zahlreiche kleinere Zelte schützten vor Regen. „In Bad Wörishofen ist immer was los“, freute sich Wiebke Makulla-Hansen. Ihr Freundes- und Bekanntenkreis hatte sich ein schönes Plätzchen mit Liegestühlen und Hockern gesichert und freute sich über jedes bekannte Gesicht, das vorbeikam und für ein nettes Gespräch stehen blieb.