Fenster zu, Fahrzeuge verfolgen: Falsche Polizeiwarnung kursiert in Bad Wörishofen

Eine gefälschte Warnmeldung, die von der Polizei Bad Wörishofen stammen soll, sorgt in den sozialen Netzwerken für Verunsicherung.

In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit eine Warnmeldung, die von der Polizei Bad Wörishofen stammen soll. Doch das stimmt nicht, teilt jetzt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Die Empfänger dieser Nachricht werden unter anderem dazu aufgefordert, alle Lichter anzumachen, Fenster und Rollladen zu schließen, das Radio laufen zu lassen und Ausschau zu halten.

Zudem wird dazu aufgefordert, notfalls Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen hinterherzufahren und die Notrufnummer 110 oder die Polizei Mindelheim anzurufen.

Was hinter der gefälschten Warnmeldung in Bad Wörishofen stecken könnte

Möglicherweise stehe diese kursierende Meldung im Zusammenhang mit der Einbruchsserie im Bereich der Polizei Mindelheim, worüber in der Presse berichtet wurde. "Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Meldung nicht von der Polizei in Umlauf gebracht wurde", teilt das Präsidium mit. Wer bezüglich der Einbrüche Verdächtiges beobachtet, soll die Polizei alarmieren und keinesfalls in Eigeninitiative tätig werden. (mz)

Lesen Sie dazu auch