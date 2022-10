Bad Wörishofen

Festival in Bad Wörishofen: Ein Leckerbissen für Jazz-Fans

Plus Chris Hopkins und Scott Hamilton sorgen für einen unvergesslichen Abend beim Festival „Jazz goes to Kur“ in Bad Wörishofen.

Von Karin Donath

Was für ein grandioser Jazzabend im Kurtheater von Bad Wörishofen! Chris Hopkins, der nicht zum ersten Mal in der Kneippstadt gastierte, zählt international zu den renommiertesten Jazz-Pianisten seiner Generation. Mit ihm kam Jazz-Legende Scott Hamilton, der wie kein anderer mit seinem Tenorsaxophon Geschichten erzählt und Stimmungen zaubert. Zusammen mit Thomas Stabenow am Kontrabass und Drummer Michael Keul spielte sich das Quartett von George Gershwin bis Duke Ellington mitreißend und swingend in die Herzen des sachkundigen Publikums.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

