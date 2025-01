Feuertaufe gemeistert: "Kater" zeigt bei Großbrand, was er kann

Satellitenkommunikation, Echtzeit-Drohnenbilder und vieles mehr kann "Kater": Das neue Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Bad Wörishofen war beim Großbrand im Parkhaus führend. Seine Feuertaufe hat der „Kater“ also bestanden. Geweiht werden soll das Fahrzeug dann beim großen Jubiläum der Feuerwehr Bad Wörishofen in diesem Jahr.

Seit Anfang September 2024 steht der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen nach einem mehrjährigen Beschaffungsverfahren ein neues Einsatzleitfahrzeug zur Verfügung. Besetzt wird das Fahrzeug im Einsatzfall von den derzeit 15 Mitgliedern der „Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung“ (UG-ÖEL), die bei großen Schadenslagen oder auch im Katastrophenfall den Einsatzleiter vor Ort unterstützt. Das Fahrzeug ersetzt nach Angaben der Feuerwehr ein mehr als 20 Jahre altes Vorgängerfahrzeug, da nicht mehr den Anforderungen entsprach.

Icon Vergrößern Das neue Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Bad Wörishofen hört auf den Funknamen Kater. Foto: Matthias Eichler, Feuerwehr Icon Schließen Schließen Das neue Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Bad Wörishofen hört auf den Funknamen Kater. Foto: Matthias Eichler, Feuerwehr

In Abstimmung mit dem Landkreis Unterallgäu wurde festgelegt, ein Einsatzleitfahrzeug zu beschaffen, dass sowohl im Landkreis Unterallgäu bei größeren Schadenslagen, als auch überregional in Katastrophenfällen zum Einsatz kommen kann. Voraussetzung war weiter, dass das Fahrzeug den technischen Richtlinien des Freistaates Bayern für Katastrophenschutzfahrzeuge entspricht. „Da beide Vorgaben erfüllt waren, wurde die Fahrzeugbeschaffung sowohl vom Landkreis Unterallgäu als auch vom Freistaat Bayern großzügig gefördert“, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Dennoch verblieben bei der Stadt Bad Wörishofen am Ende noch Restkosten von rund 150.000 Euro.

Mit den ersten Planungen wurde seitens der Feuerwehr bereits 2017 begonnen. Das Fahrzeug musste dann europaweit ausgeschrieben werden. Gemeinsam mit der Firma wurde dann die Ausrüstung geplant. „Es entstand ein Arbeitsraum, der drei Funkarbeitsplätze vorsieht sowie ein abgetrennter Geräteraum für die mitzuführende Ausrüstung“, teilt die Feuerwehr mit. „Mit den größten Zeit- und Arbeitsaufwand erforderte die Konzeption der EDV- und Kommunikationstechnik, da sich seit der Ausschreibung im Jahr 2021 zum Teil wesentliche Weiterentwicklungen ergeben haben.“ Das Ziel war möglichst autarkes Arbeiten am Einsatzort. „So gehören auch eine Satellitenanlage und ein Stromerzeuger zur Beladung. In dem mitgeführten Schnelleinsatzzelt können Einsatzbesprechungen auch bei schlechten Witterungsbedingungen durchgeführt werden“, berichtet Pressesprecher Matthias Eichler.

Die Notwendigkeit für ein modernes Einsatzleitfahrzeug habe zuletzt immer wieder bestätigt. Neunmal im Jahr 2023 und zwölfmal im Jahr 2024 war die UG-ÖEL mit ihrem Führungsfahrzeug bei größeren Einsätzen gefordert. Seit der Indienststellung kam der neue Wagen mit dem Funkrufnamen „Kater Unterallgäu 12/3“ bereits bei drei größeren Brandeinsätzen zum Einsatz, zuletzt beim Großbrand im Parkhaus am Bahnhof. Aufgrund der modernen Kommunikationstechnik des Katers war es dort möglich, die Wärmebilder der vom Technischen Hilfswerk eingesetzten Drohne direkt auf einen Bildschirm des Fahrzeugs zu übertragen und damit die Arbeit der Einsatzleitung zu erleichtern.

Offiziell in Dienst gestellt und auch den kirchlichen Segen erhalten soll das Fahrzeug im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Gründungsjubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen im Mai 2025. (mz)