Feuertreppe statt Juze: Zu wenig los für junge Leute?

So steht es um den Juze-Neubau in Bad Wörishofen.

Jugendliche, die sich mangels Angeboten abends auf einer Feuerleiter treffen – Angelika Beck konnte es kaum glauben. Allerdings hat sich das direkt vor ihrer Wohnung zugetragen – und Beck legte nun den Finger in die Wunde. Gibt es zu wenige Angebote für junge Menschen in Bad Wörishofen?

Sie habe nachgesehen, was die Jugendlichen spätabends auf dem Grundstück ihrer Wohnanlage machen, berichtete Beck in der Bürgerversammlung für die Kernstadt. Sie fand die Jugendlichen auf der Feuertreppe. „Sie dachten, das sei ein öffentlicher Platz“, sagte Beck. „Sie wussten nicht, wo sich in Bad Wörishofen treffen können.“ Von Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) wollte Beck deshalb wissen, was die Stadt Bad Wörishofen für die Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen tue.

Das alte Juze in Wörishofen musste aus Sicherheitsgründen geschlossen werden

Das Jugendzentrum an der Eishalle musste bekanntlich aus Sicherheitsgründen geschlossen werden und durfte zuletzt nur unter Auflagen eine Art Minibetrieb erhalten. Ein neues Jugendzentrum soll gebaut werden. Wann, ist jedoch völlig unklar. „Es ist ein wichtiges Anliegen, dass wir das realisieren“, sagte Welzel. Aber auch er nannte keinen Termin. Jugendliche aus Bad Wörishofen setzen sich bereits seit 2017 für ein neues Jugendzentrum ein. Dass der Stadtrat zwischenzeitlich Planungskosten verankert hat, wurde als erster Erfolg verbucht. Alles geschehe vor dem Hintergrund, dass „es bezahlbar ist und dass wir Baufirmen bekommen“, sagte nun Welzel. „Es soll bald kommen“, ergänzte er noch. Der Bürgermeister sagte, es gebe für Jugendliche in Bad Wörishofen zudem „eine ganze Menge von Möglichkeiten.“ Konkret nannte er Angebote der hiesigen Vereine.

In der Wörishofer Gartenstadt gibt es den Jugentreff "Bimbo"

In der Gartenstadt sorgt zudem Robert Holzmann vom Kreisjugendring dafür, dass der Jugendtreff „Bimbo“ im Keller des Pfarrzentrums läuft.