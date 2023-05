Feuerwehreinsatz: Oldtimer brennt bei Bad Wörishofen aus

Bei einer Ausfahrt schlagen plötzlich Flammen aus dem Motorraum eines Oldtimers. Die Feuerwehren aus Bad Wörishofen und Altensteig rücken an.

Diese Ausfahrt nahm ein bitteres Ende: Ein Mann war am Sonntagnachmittag mit einem Oldtimer von Schöneschach nach Altensteig unterwegs. Kurz nachdem er Schöneschach bei Bad Wörishofen verlassen hatte, qualmte es aus der Motorhaube seines Oldtimers.

Der Fahrer habe laut Polizei sofort angehalten. Er öffnete die Motorhaube, um nachzusehen, was die Ursache der Rauchentwicklung ist. Allerdings schlugen da bereits die Flammen aus dem Motorraum. Der Mann rief die Feuerwehr zu Hilfe. Die Freiwilligen Feuerwehren von Bad Wörishofen und Altensteig rückten an, konnten den Wagen aber nicht mehr retten. Der Oldtimer brannte aus und erlitt laut Polizei einen Totalschaden. Auch an der Fahrbahn entstanden aufgrund des Brandes leichte Schäden. (mz)

