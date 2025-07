Feuerwehrleute bilden sich weiter

Wenn Feuerwehr oder Rettungskräfte ausrücken, zählt jede Sekunde. Ein guter Überblick über die Lage vor Ort ist entscheidend – besonders bei Einsätzen in der Nähe elektrischer Anlagen oder Leitungen. Die Firma LEW-Verteilnetz (LVN) betreibt das Stromnetz in weiten Teilen Bayerisch-Schwabens sowie im westlichen Oberbayern. Rund eine Million Menschen beziehen ihren Strom über das Netz. Zuletzt das verheerende Hochwasser 2024 hat gezeigt, wie wichtig das gute Zusammenspiel von Einsatzkräften, Netzbetreibern und Krisenstäben ist. Eine Informationsveranstaltung der LVN zu Themen wie dem Aufbau des Stromnetzes und dem sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen oder Verhaltensregeln bei Hochwasser und Störungen im Stromnetz fand jetzt in Bad Wörishofen statt. Eingeladen vom Kreisfeuerwehrverband Unterallgäu, nahmen rund 180 Einsatzkräfte der verschiedenen Feuerwehren teil. (mz)

