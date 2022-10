Filmkunst und schwules Filmfest in Bad Wörishofen

Drei Betreiber, 20 Tage und 50 Filme: Ab Donnerstag finden wieder die Allgäuer Filmkunstwochenin Bad Wörishofen, Marktoberdorf und Oberstdorf statt.

Bald ist es soweit und es heißt wieder: Vorhang auf für die Allgäuer Filmkunstwochen. Von 6. bis 26. Oktober verspricht ein buntes Programm mit 50 Filmen in Bad Wörishofen, Marktoberdorf und Oberstdorf große Emotionen auf und vor der Leinwand. Auftakt ist am Donnerstag in der Filmburg Marktoberdorf mit einem ganz besonderen Film: „Die Kneippkur“ – ein Stummfilm aus dem Jahr 1923.

Das Trio, das hinter den Allgäuer Filmkunstwochen steckt, ist seit vielen Jahren ein eingespieltes Team: Monika Schubert von der Filmburg, Rudolf Huber vom Filmhaus Bad Wörishofen und Florian Stiglhofer vom Kurfilmtheater Oberstdorf sind keine Konkurrenten, wie sie sagen – sondern gute Kollegen. „Menschlich passt’s einfach“, bringt Huber es auf den Punkt. Die drei Kino-Betreiber seien regelmäßig im Austausch. Ob bei Film-Empfehlungen oder technischen Probleme: Man hilft sich gegenseitig.

"Was die Großen in München können, das können wir auch", lautete die Devise bei der Gründung der Filmkunstwochen

So kam es auch, dass das Trio auf einer Preisverleihung bei einem Glas Sekt auf die Idee kam, ein Film-Festival auf die Beine zu stellen. „Was die Großen in München können, das können wir auch“, lautete die Devise. „Dies war die Geburtsstunde der Allgäuer Filmkunstwochen“, erzählt Schubert. Was folgte, ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Seit mittlerweile zwölf Jahren finden die Filmkunstwochen statt. Selbst im vergangenen Jahr mitten während Corona schafften es die Betreiber, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen – ein Bekenntnis für ihr Metier, das sie mit viel Leidenschaft betreiben. Denn hinter dem Festival steckt vor allem eins: nämlich sehr viel Arbeit und Herzblut. Zudem bekommen die Betreiber keine finanzielle Unterstützung. „Wir stemmen alles selbst“, sagt Huber.

Ein Stummfilm wird der Höhepunkt der Allgäuer Filmkunstwochen sein. Foto: Michael Scharpf

Es geht schon bei der Film-Auswahl für das Programm los: „Das muss bis bereits bis Juli stehen, weil die Flyer und Hefte rechtzeitig gedruckt werden müssen“, erzählt Huber. Schon das ganze Jahr über haben die drei Betreiber die Filmkunstwochen im Kopf, sagt Schubert. „Wir haben spezielle Ansprüche an das Programm.“ Welche Filme könnten passen? Welche Inhalte sollen thematisiert werden? „Oft spare ich mir Filme für die Filmkunstwochen auf“, erklärt Huber.

Das Programm, das jeweils in den drei Kinos läuft, bestimmt jeder Betreiber selbst. „Wir haben dabei besondere Ansprüche“, sagt Schubert. Alle drei haben Themen, die ihnen besonders am Herzen liegen. Monika Schubert beispielsweise ist viel musikalisch unterwegs, Rudolf Huber spielt aufgrund seiner eigenen Interessen gerne Reise-Filme und Florian Stiglhofer begeistert sich für Dokumentarfilme und Erlebniswelten, wie er erzählt.

Auch viele aktuelle Themen werden in dem diesjährigen Programm mit aufgenommen. Das Filmhaus Huber in Bad Wörishofen veranstaltet beispielsweise am Samstag, 15. Oktober, ab 16 Uhr das „GSC-Filmfest – Das bunte Leben unter dem Regenbogen“. Dabei feiert das Kino eine absolute Premiere vor dem eigentlichen Kinostart. Es läuft „Bros“, die erste schwule romantische Komödie eines Hollywoodstudios mit einer Besetzung, die fast ausschließlich aus Mitgliedern der „LGBTQ+-Community“ besteht. Zudem wird noch „Der Schwimmer“ gezeigt.

Auch Stiglhofer hat einige persönliche Highlights auf seinem Programm stehen: „,Nicht ganz koscher’: Der Film ist extrem gut gemacht“, sagt er. Monika Schubert veranstaltet in der Filmburg ein Künstlergespräch mit dem Regisseur Cem Kaya. Er stellt am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr seinen Film „Liebe, D-Mark und Tod“ vor, in dem es um türkische Gastarbeiter, die in Deutschland geblieben sind. Doch erst einmal steht am 6. Oktober um 19.30 Uhr der Premierenabend an – mit einem Stummfilm. Michael Scharpf aus Bad Wörishofen spürte den verschollen geglaubten Film aus Bad Wörishofen über Kneipp auf. Über viele Stellen und Kontakte gelangte er an den Streifen und ließ ihn aufwendig restaurieren. Das Ergebnis ist in der Filmburg zu sehen – mit Livemusik von Harald Rüschenbaum und seiner Band. „Die Musik ist perfekt auf die Szenen abgestimmt. Wann sonst sollen wir den Film spielen, wenn nicht zur Eröffnung“, sagt Schubert und lacht.