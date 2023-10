Bad Wörishofen

Filmkunstwochen starten in Bad Wörishofen: Jetzt schlägt’s 13

Zum 13. Mal finden die Allgäuer Filmkunstwochen statt. Das Veranstaltungsteam hat sich vergrößert. Mit dabei sind (von links): Kai Erfurt mit dem Filmhaus Huber in Türkheim, Florian Stiglhofer mit dem Kurfilmtheater in Oberstdorf und Monika Schubert mit der Filmburg in Marktoberdorf. Nicht auf dem Foto ist Rudolf Huber vom Filmhaus Huber in Bad Wörishofen. Er war auf der Filmkunstmesse in Leipzig. Foto: Stefanie Gronostay

Plus Zum 13. Mal gibt es das Kino-Festival in Bad Wörishofen, Marktoberdorf und Oberstdorf - und erstmals auch in Türkheim. Die Veranstalter haben viel vor.

Von Stefanie Gronostay

Eingefleischte Kinofans haben sich das Datum wahrscheinlich schon länger im Kalender angestrichen. Von Donnerstag, 5. Oktober, bis Mittwoch, 25. Oktober, heißt es wieder: Vorhang auf für die Allgäuer Filmkunstwochen. Eröffnet wird das Festival diesmal in Bad Wörishofen. Es folgen 20 Tage gefüllt mit 60 Filmen verschiedenster Genres. Dieses Jahr findet das beliebte Kino-Festival an gleich vier Orten statt: in Bad Wörishofen, Marktoberdorf, Oberstdorf – und erstmals auch in Türkheim. Die Veranstalter der Allgäuer Filmkunstwochen haben sich nämlich von einem tatkräftigen Trio zu einem vielversprechenden Vierer-Team vergrößert. Und sie haben eins gemeinsam: Sie wollen die Allgäuer Filmkunstwochen zu etwas ganz Besonderem machen.

Bereits zum 13. Mal stellen Monika Schubert von der Filmburg in Marktoberdorf, Florian Stiglhofer vom Kurfilmtheater in Oberstdorf und Thomas Huber vom Filmhaus Huber in Bad Wörishofen das Festival auf die Beine. Neu im Team ist dieses Jahr Kai Erfurt vom Filmhaus Huber in Türkheim. Wobei „neu“ es wohl nicht ganz trifft. „Ich habe 29 Jahre im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen gearbeitet, seit 2010 hauptberuflich. 2021 habe ich das Kino in Türkheim übernommen“, erzählt Erfurt. „Wir haben öfter Anfragen von anderen Kinos bekommen, die bei den Filmkunstwochen mitmachen wollten. Wir haben jedoch immer abgelehnt, weil wir ein kleines feines Festival bleiben wollten“, sagt Monika Schubert. „Doch mit Kai passt es einfach. Er gehört dazu.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

