Finanzklemme in Bad Wörishofen: Alle Ausgaben auf dem Prüfstand

Die Stadt Bad Wörishofen stellt alle Ausgaben auf den Prüfstand und will sich so vor möglichen Haushaltslöchern schützen. Wie die Stadtspitze in einer Pressemitteilung wissen lässt, hat die Stadt Bad Wörishofen eine Maßnahme zur Stärkung des Ergebnishaushalts ergriffen, der das operative Geschäft der Kommune abbildet. So wolle die Stadt vor den Auswirkungen von möglichen Einnahmeausfällen im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2024 vorbeugen. Ausgaben aus dem laufenden Betrieb, neue vertragliche Verpflichtungen und freiwillige Leistungen stehen demnach im Fokus.

Die Mitarbeitenden seien dabei angehalten, Ausgaben vorab auf den Prüfstand zu stellen und mit dem jeweiligen Abteilungsleiter abzusprechen. Sämtliche Investitionsvorhaben können davon unberührt weiter umgesetzt werden, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir handeln damit proaktiv im Hinblick auf den möglichen Ausfall von Einnahmen, ohne jedoch unsere Investitionen und kommunalen Pflichtaufgaben einzuschränken“, so Bürgermeister Stefan Welzel (CSU), der sich hierzu vorab mit seinen Stellvertretern und den Abteilungsleitenden abgestimmt hat. (mz)