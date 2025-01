Finanzkrise spitzt sich zu: Bad Wörishofen braucht wohl Staatshilfe

Die Stadt Bad Wörishofen sitzt auf einem Rekordschuldenberg von über 30 Millionen Euro - doch dieser Berg könnte noch deutlich wachsen. Neue Zahlen lassen aufhorchen. Schule, Freibad, Feuerwehr - überall stehen alsbald millionenschwere Großprojekte an. Doch Bad Wörishofen muss weiter sparen, zuletzt galt eine Haushaltssperre. Deshalb stand am Montagabend im Stadtrat erneut zur Debatte, ob das Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen umgesetzt wird oder nicht.

