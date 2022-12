Bad Wörishofen

Finsterwalder-Neubau in Bad Wörishofen wird noch größer

Die neue Finsterwalder-Halle in der Bildmitte soll genau gegenüber des bisherigen Firmensitzes entstehen, dicht an der A96.

Plus Einer der größten Logistiker unserer Region bringt sein Projekt in Bad Wörishofen voran. Auch in die alte B18 muss jetzt eingegriffen werden.

Von Markus Heinrich

Mehr Platz für Paletten, Lastwagen und Autos: Die Firma Finsterwalder Transport & Logistik GmbH treibt ihr Neubauprojekt in Bad Wörishofen weiter voran. Nun musste der Bebauungsplan geändert werden, weil das Unternehmen ein weiteres Grundstück gekauft hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

