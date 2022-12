Finsterwalder und Skylinepark planen um

Plus Zwei große Bauprojekte in unmittelbarer Nachbarschaft sollen vorankommen. Es geht um Vorhaben der Firmen Finsterwalder und Skylinepark.

Zwei Großbetriebe in unmittelbarer Nachbarschaft beschäftigen demnächst den Stadtrat von Bad Wörishofen. Es geht um Vorhaben des Logistikers Finsterwalder und des Skylineparks, Bayerns größtem Freizeitpark.