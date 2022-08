Fitnesstest für Groß und Klein

Der TSV Bad Wörishofen hat seit 55 Jahren eine Abteilung Sportabzeichen. Jeden Dienstagabend kann jetzt auch das Familiensportabzeichen abgelegt werden.

Als Max Stempfle, Walter Häusl und Peter Imerz im Jahre 1967 die Abteilung Sportabzeichen beim TSV gründeten, ahnten sie noch nicht, welche Ausmaße diese einmal haben würde. Ein attraktives Angebot ist hinzugekommen: das Familiensportabzeichen. Gerade in den Sommerferien eine tolle Möglichkeit für den generationenübergreifenden Fitnesstest.

Max Stempfle war Gründungsmitglied der Abteilung Sportabzeichen und erlangte im Jahre 2004 im Alter von 70 Jahren die „Deutsche Sportkrone in Gold mit Brillanten“. Foto: Kathrin Elsner

Er lächelt verschmitzt und man merkt ihm die Begeisterung für den Sport bei jedem Satz an: Max Stempfle war als Gründungsmitglied der Abteilung Sportabzeichen gekommen, um aus der 55-jährigen Geschichte der Abteilung zu erzählen. Und was er so alles dabei hatte: Da waren jede Menge Zeitungsausschnitte, Vereinsschriften, Urkunden und – das kleinste Buch der Welt aus Mainz. Dieses hatte er im Jahre 2004 als Anerkennung geschenkt bekommen, denn er hatte etwas ganz Besonderes geschafft: die „Deutsche Sportkrone in Gold mit Brillanten“. Dieses Leistungsabzeichen für die ältere Generation ab 50 hatte er mit damals 70 Jahren mit Bravour gemeistert.

Wer das Familiensportabzeichen ablegt, bekommt als zusätzliche Belohnung einen Einkaufsgutschein

Der heute 87-Jährige hat nicht nur selbst 100 Sportabzeichen unterschiedlicher Art und viermalig die Deutsche Sportkrone errungen, sondern mit seinen Kolleginnen und Kollegen auch Tausenden Kindern und Erwachsenen das Sportabzeichen abgenommen. Darunter Kurgast Axel Barth aus Dortmund, der mit 78 Jahren bereits 60 Deutsche Sportabzeichen abgelegt hat.

Um auf solche Rekorde zu kommen, muss man schon früh anfangen. Der neunjährige Bent hat hier noch alle Chancen. Er ist mit seinem Papa Frank Haucke aus Baisweil gekommen, um das Familiensportabzeichen zu absolvieren. Um dieses zu bekommen, müssen mindestens zwei Familienmitglieder aus zwei Generationen das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Als zusätzliche Belohnung winkt ein kleiner Einkaufsgutschein – nähere Informationen findet man im Internet unter www.ernstings-familiensportabzeichen.de.

Der Spaß steht beim Familiensportabzeichen im Vordergrund

Frank Haucke ist Sport sehr wichtig und er will für seine Kin-der auch in diesem Punkt Vorbild sein. „Erziehung ist Vorleben, alles andere ist Dressur“ ist er überzeugt. Trotz sportlichem Ehrgeiz stehen der Spaß und das gemeinsame Erleben für das Vater-Sohn-Gespann an diesem Abend im Vordergrund. Sie springen, werfen und laufen zusammen, was das Zeug hält, spornen sich gegenseitig an und wollen natürlich beide die Leistungen für das Sportabzeichen in Gold erreichen. Für Bent ist dieses Ziel am Ende des Abends schon geschafft, ob Papa Frank nachzieht, wird das abschließen-de Schwimmen zeigen.

Siegfried Kratz aus Kaufbeuren kommt seit vielen Jahren gern nach Bad Wörishofen, in diesem Jahr legt er bereits das 58. Deutsche Sportabzeichen ab – in Gold versteht sich, „das ist Ehrensache“. Auch das Miteinander stimme in dieser Abteilung, erzählt er, es sei „ein schöner Haufen, es geht gemütlich zu“.

Der neunjährige Bent Haucke springt mit seinem Vater Frank beim Standweitsprung um die Wette, was beiden viel Spaß macht. Der kommt bei den Prüfungen zum Familiensportabzeichen nicht zu kurz. Foto: Kathrin Elsner

Und wenn er schon mal da ist, legt er gleich die Prüfungen für das seit 2013 existierende Bad Wörishofer Kneipp-Fitness-Abzeichen mit ab. Besonders eine Disziplin zieht hier die Blicke der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich: Der 30-Meter-Gießkannenlauf, der auch dem 81-Jährigen sichtlich Vergnügen bereitet. Das animiert die junge Generation zum Nachmachen, die zehnjährige Emilia startet gleich im Anschluss und rennt, als ob sie überhaupt nichts in den Händen hält – faszinierend, dieser Nachwuchs.

Noch bis zum 4. Oktober können Interessierte das Abzeichen dienstags zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ablegen

Sie ist an diesem Tag mit ihrer Mutter Olesya Bögl gekommen, die gerne testen möchte, wie gut ihre Fitness noch ist. Bei den Prüfungen zum Familiensportabzeichen sieht man beide oft lachen, der sportliche Wettkampf macht ihnen offensichtlich Spaß. „Mama, warum warst Du beim Ausdauer-Lauf hinter mir?“, fragt Emilia unschuldig und Mama Olesya gibt mit einem Lächeln zu, ihre Fitness „könnte besser sein“.

Wer ist schneller? Beim Sprinten liefern sich die 10-jährige Emilia Bögl und ihre Mutter Olesya ein spannendes Duell. Prüfer Hans Glanz bedient die Starterklappe. Foto: Kathrin Elsner

Peter Timmler leitet seit 2019 die Abteilung Sportabzeichen mit Begeisterung. Besondere Freude bereitet ihm der Nachwuchs: Die derzeit neun aktiven Prüfer nehmen rund 500 Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen der Grundschulen Bad Wörishofen, Dirlewang, Wiedergeltingen und Türkheim das Kindersportabzeichen ab. Zur Trainingszeit dienstags von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr ist jeder Interessierte noch bis zum 4. Oktober auf dem Sportplatz Bad Wörishofen, Stadionring 3, herzlich willkommen.

Sportabzeichen-Prüfer des TSV Bad Wörishofen aus Leidenschaft. Von links: Günter Biedermann, Hans Glanz, Franz Walter, Max Stempfle (Gründungsmitglied der Abteilung Sportabzeichen), Peter Timmler (Leiter der Abteilung Sportabzeichen), Brigitte Dempfle, Horst Zimmermann. Foto: Kathrin Elsner

Auch ohne Vereinsmitgliedschaft und ohne Voranmeldung können die Disziplinen aus den Gruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination abgelegt werden. Die meisten direkt vor Ort, Sondertermine fürs Schwimmen, Radfahren, Walking und Nordic Walking sind im Internet abrufbar unter www.tsv-bw.de/sportabzeichen-training.html.