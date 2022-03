Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Fleißige Bad Wörishofer Sternsinger sammeln viel Geld

Ein Sternsinger in Aktion: Kinder, Jugendliche und Erwachsene verteilen Segensbriefe an die Haushalte.

Plus Wegen Corona wurde die Aktion heuer mit Verspätung abgeschlossen.

Von Bernhard Ledermann

Auch in diesem Jahr musste die Sternsingeraktion in ihrer traditionellen Form weitgehend entfallen. Normalerweise ziehen in den Tagen zwischen Neujahr und Dreikönig Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus, überbringen Segenswünsche und sammeln für Kinderhilfsprojekte Spenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .